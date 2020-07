Lazio-Milan 0-3: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Un sorprendente Milan espugna l’Olimpico della Lazio per la prima volta in stagione: ecco gli highlights della partita.

Lazio-Milan, gli highlights della partita dell’Olimpico – VIDEO

PRIMO TEMPO – Comincia subito benissimo la squadra di Stefano Pioli contro la Lazio all’Olimpico: dopo 23′ è Hakan Calhanoglu a trovare la rete del vantaggio. Dopo un’azione molto articolata del Milan, ha trovato la deviazione di Parolo che ha messo fuori causa Thomas Strakosha.

Il raddoppio dei rossoneri è arrivato, poi, al 34′. Ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic a mettere a segno un calcio di rigore assegnato dopo il tocco di mano di Stefan Radu in area di rigore. A nulla sono servite le polemiche della Lazio che è sotto di due reti.

SECONDO TEMPO – La Lazio, orfana di Ciro Immobile, prova a raddrizzarla nel secondo tempo ma è ancora il Milan a fare la partita ed è Ante Rebic a chiudere la gara al minuto 59. Ottima esecuzione anche in questo caso: dopo un’azione coinvolgente, l’attaccante croato ex Eintracht Francoforte si è trovato a tu per tu con Thomas Strakosha e lo ha battuto con un gran tiro rasoterra. Lazio sempre più in difficoltà, molto bene il Milan.

