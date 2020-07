Juventus, Sarri: “Ronaldo ha sofferto per il gol che mancava su punizione”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino, vinta per 4-1 dalla squadra di Maurizio Sarri.

Juventus-Torino, le parole di Sarri

“La partita è terminata tanti gol a poco. Non era una partita semplice e lo sapevamo. Il rigore a fine primo tempo ci ha innervosito. Abbiamo sbagliato e avuto qualche minuto di confusione. Quando le squadre erano completamente stanche sono uscite fuori le maggiori qualità della mia squadra. Abbiamo lasciato la palla scoperta troppe volte, a centrocampo non ci siamo mossi benissimo ad un certo momento della partita. Ci siamo infilati con buona continuità dentro gli spazi. Io e Dybala abbiamo un rapporto diretto e schietto, io su di lui non ho mai avuto alcun tipo di dubbio. Ha sempre segnato tantissimo, solo l’anno scorso è stata una stagione sfortunata. Parliamo sempre in modo diretto in allenamento sulle cose da migliorare. Deve giocare più vicino a Ronaldo e alla porta. Non credevo che Ronaldo soffriva per i gol su punizione che mancavano, a fine partita mi ha detto ‘Finalmente’, significa che un poco ci soffriva (ride, ndr). Cuadrado mi ha sorpreso per la disponibilità in fase difensiva. Ha una concentrazione in allenamento fuori dal normale, è diventato un difensore di buon livello che però ha qualità tecniche e offensive incredibili. Bernardeschi pure sta facendo benissimo in questo periodo, è una zona di campo fondamentale quella per noi. Del Piero rischia di essere battuto da Buffon sulle presenze”.

