Juventus-Torino, le probabili formazioni: c’è Buffon

Questo pomeriggio si troveranno di fronte Juventus e Torino per un derby della Mole quanto mai importante: i bianconeri cercano l’allungo scudetto, i granata dei punti fondamentali per la salvezza.

Le scelte di Sarri e Longo

Le parole di Sarri e quell di Longo hanno caricato ulteriormente la vigilia: il derby è sempre il derby. Per questo, ci sono degli uomini che sono più adatti altri a giocarli. A cominciare da Buffon: il portiere è alla ricerca della presenza in Serie A n° 648, che gli consentirà di staccare Paolo Maldini nella classifica di tutti i tempi. Il sorpasso avverrà questo pomeriggio alle ore 17:15. Ma i cambi non saranno troppi rispetto all’ultima gara. Squadra che vince (e comincia anche a macinare gioco) non si cambia. Così la difesa che si schiererà davanti a Buffon sarà la stessa che ha battuto il Genoa, con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo. Giorgio Chiellini e Alex Sandro stanno recuperando velocemente, potranno farcela per la sfida contro il Milan.

A centrocampo il ballottaggio è tra Rabiot e Matuidi, mentre Pjanic e Bentancur sono sicuri di un posto da titolare. Ramsey sarà un’arma da usare a parta in corso. In attacco, si giocano un posto Bernardeschi e Douglas Costa, con il primo avvantaggiato sul secondo, che entrerà a gara in corso. Potrebbe esserci spazio anche per Higuain nel secondo tempo.

Per quanto riguarda il Toro invece, Longo deve fare i conti con molti assenti, soprattutto per infortuni. Anche alcuni diffidati (tra cui Izzo e Zaza) danno da pensare al mister. Solita difesa a 3 con il napoletano, Nkoulou e Bremer. Attaccon Belotti sostenuto da Lukic e Berenguer, a centrocampo agiranno Rincon, Meité, De Silvestri ed Ansaldi sulle fasce.

Così in campo:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Nkoulou, Bremer, Izzo; Ansaldi, Meité, Rincon, De Silverstri; Berenguer, Lukic; Belotti.