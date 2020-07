Juventus, Paratici: “Non pensavo che Buffon sarebbe tornato, questo calcio è diverso”

Fabio Paratici, Chief Football Officier della Juventus, prima della sfida con il Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione di Calciomercato24.com.

Juventus-Torino, le parole di Paratici nel pre-partita

“Aspettarsi il ritorno no, ma quando c’è stata l’opportunità l’abbiamo colta immediatamente. Siamo molto felici per Gigi, per me è un grande amico e da lui ho imparato molto. Sono doppiamente felice. Quando le squadre sono chiuse non trovi facilmente il gol e con il Genoa sono arrivati tre grandi gol, è segno di brillantezza. Ci è mancata con Milan e Napoli. Con queste big abbiamo fatto trenta minuti eccellenti, poi siamo andati calando. Questo è un calcio diverso. Pirlo? Abbiamo avuto grandi allenatori per la nostra Primavera, come Marco Baroni e Fabio Grosso che adesso stanno allenando stabilmente in A e in B. L’Under 23 si sta giocando l’accesso alla B, lasciamo i ragazzi tranquilli su voci di mercato e cambi allenatore”.

