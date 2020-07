Torino, Longo: “La Juventus non meritava questa vittoria, parlano i dati”

Moreno Longo, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Juventus, persa per 4-1.

Juventus-Torino, le parole di Longo

“Partita giocata a viso aperto contro una grande Juventus. Loro potevano farci male in ogni momento, lo sapevamo. Il risultato è pesante rispetto quanto visto sul campo. Anche i dati parlano chiaro, abbiamo avuto una grande forza di continuare a giocare la nostra partita e avere più occasioni per fare il 2-2. La punizione di Ronaldo sul 3-1 ha diciamo chiuso la partita e ci ha demoralizzati. Giochiamo le prossime partite con questo spirito, è quello giusto. La squadra ha giocato con personalità per gran parte della partita e ha messo in seria difficoltà la Juventus. Simone Verdi ha giocato una grande partita, tanti altri come lui anche se in una sconfitta così non si nota. Purtroppo l’assenza di Zaza ci ha costretto al cambio modulo. Questa era una squadra costruita per l’Europa, quindi quando ti vai a giocare la salvezza è difficile risollevare la squadra a livello psicologico. Possiamo fare ancora molto meglio”.

