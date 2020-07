Juventus-Torino 3-1: arriva il gol su calcio di punizione di Cristiano Ronaldo che mette forse fine alla partita a metà secondo tempo.

Juventus-Torino 3-1: gol su punizione incredibile di CR7 – VIDEO

Ancora un grande gol della Juventus che con i suoi attaccanti mostra di essere in ottima forma. A metà secondo tempo il punteggio è di 3-1 con il gol firmato da Cristiano Ronaldo. Gol che arriva su punizione fantastica del calciatore portoghese. Tiro a giro che supera la barriera e batte Sirigu. Non può nulla il portiere dei granata che sfiora soltanto il pallone che poi entra in rete.

