Juventus-Torino 1-0: eurogol di Dybala subito – VIDEO

Juventus-Torino 1-0 gol Dybala – Subito vantaggio per i bianconeri, ancora una volta con Paulo Dybala che sblocca il match. Momento incredibile per l’argentino che dribbla in area di rigore con tocchi veloci gli avversari, mette a sederne due e poi di sinistro mette il pallone sotto la traversa. Decisiva anche la deviazione di Izzo nel tentativo disperato di poter deviare in angolo la conclusione ravvicinata del calciatore della Juventus. Dopo 3′ la Juve è avanti già per 1-0 nel Derby.

