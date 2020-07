Gianluigi Buffon contro il Torino ha trovato il record assoluto di presenze in Serie A: ha totalizzato 648 presenze con la maglia della Juventus nel massimo campoionato italiano.

Juventus, Buffon gioisce dopo il record: le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport, la leggenda della Juventus ha parlato del record e del rinnovo del contratto, arrivato pochissimi giorni fa.

“Aver aspettato per battere questo record non era un grande problema. Ora ci stiamo giocando tanto, è un momento delicato e la vera pressione che sentivo era solo sulla gara. Ora che è finita sono felicissimo, ma prima non mi toccava“.

Rinnovo? “Da quando ho compiuto 40 anni ragiono mese dopo mese, è la cosa migliore anche per fare valutazioni personali, ma fino a 43 anni penso non ci saranno problemi. Finché le motivazioni e la forma sono alti è giusto continuare a giocare, perché nulla mi rende più felice di giocare certe partite“.

Buffon, che rammarico la Champions League!

Gigi Buffon, poi, ha parlato anche della volontà di vincere la Champions League, grande trofeo che gli manca da portiere della Juventus.

“La prima, la sognavo da quando ero bambino: è stato il coronamento del mio sogno e avevo il desiderio sfrenato di farmi conoscere”.

Champions League? “E’ qualcosa che ronza nella testa, è inevitabile. Ci sono andato vicino talmente tante volte che non averla acchiappata per le orecchie è un dispiacere. Ma da certi dispiaceri ho trovato la forza per non arrendermi: la spiegazione che mi do a certe serate tristi è anche questa“.