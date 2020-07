Inzaghi dopo Lazio-Milan: “Difficile giocare così, ma non molleremo”

Lazio-Milan, la delusione di Inzaghi nel post-partita

Ha parlato ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Lazio-Milan, Simone Inzaghi. Ecco le parole del tecnico biancoceleste al margine della sconfitta deludente subita in casa, nel silenzio dell’Olimpico.

Le parole di Simone Inzaghi

“Per quanto riguarda i ragazzi, io dico che è una sconfitta che pesa, ma avevamo delle difficoltà oggettive. Non siamo stati neanche fortunatissimi negli episodi chiave del match. Nel primo tempo abbiamo preso gol in maniera rocambolesca, poi cambia la partita. E’ una sconfitta pesante, ma non molliamo niente. Stringeremo i denti, è normale che giocare tutte queste partite in pochi giorni, diventa difficile. Guardiamo già la sfida di martedì. Noi sappiamo il percorso che abbiamo fatto, ma non c’è alcuna intenzione di mollare. Continuiamo così, cerchiamo di cambiare qualche uomo, alcuni ragazzi giocano 4 partite consecutive, tocca roteare. Correa ha stretto i denti, probabilmente se avessimo avuto Caicedo e Immobile, neanche avrebbe giocato. Così come Leiva, ieri ha fatto il primo allenamento, tutti stringono i denti. Non ci volevano tutte queste problematiche. Mi spiace non poter avere delle rotazioni. Se avessimo fatto il gol con Lazzari, forse l’avremmo riaperta prima dello 0-3”.