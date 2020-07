Calciomercato Roma, nuovo assalto per Zaniolo da una big

Il calciomercato della Roma si prospetta essere molto interessante, specie perchè molta della programmazione dipenderà parecchio anche dalla questione legata ai gioielli. Le intenzioni dei giallorossi sarebbero quelle di blindare i proprio pupilli, e tra questi c’è Zaniolo, il quale continua ad essere uno dei più richiesti sul mercato.

Ultime Roma: il Real torna alla carica per Zaniolo

Zaniolo è senza dubbio uno dei giocatori più richiesti, e soprattutto le big si stanno attivando parecchio per cercare di strapparlo ai giallorossi. Impresa non facile, ma che può diventare obiettivo primario per il Real Madrid. Stando a quanto riportato da cm.it, i Blancos pare siano tornati alla carica per il centrocampista, e starebbero programmando un vero e proprio assalto. Una notizia che può spaventare la Roma, la quale dovrà impegnarsi il doppio se vorrà resistere alle avance del club spagnolo.

Zaniolo: duello Juve-Real

La Roma si sente in pericolo, e con ogni probabilità accelererà la questione riguardante il rinnovo di Zaniolo. Il giovane talento è un obiettivo del Real Madrid, ma non solo: anche e soprattutto la Juventus ci ha provato e ci proverà, può scattare un duello molto interessante. Intanto da quel che traspare dall’ambiente giallorosso, le intenzioni del ragazzo sembra siano dirette verso una permanenza, ma ovviamente il tutto sarà ancora da vedere.

