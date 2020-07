Calciomercato Roma, esonero Fonseca? Arriva il tweet di Pallotta

Un momento molto delicato quello della Roma, la quale dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese, si è ritrovata per l’ennesima volta in una situazione di bilico totale. L’ambiente è molto scosso, e soprattutto la posizione di Fonseca continua ad essere parecchio a rischio.

Ultime Roma: Pallotta parla di Fonseca

Fonseca rischia l’esonero, e dopo gli ultimi risultati non è neanche tanto difficile ipotizzarlo. La posizione del portoghese è in grave rischio, ma attenzione alle parole di Pallotta. Il patron giallorosso ha infatti rilasciato un tweet molto importante poco fa, e ha voluto ribadire le sue intenzioni: “Futuro di Fonseca? Non è a rischio, ha tutto il mio sostegno”.

Parole molto importanti, e che per ora sciolgono ogni dubbio, a patto che i risultati arrivino già dal match contro il Napoli. Intanto per ora l’ambiente continua a dubitare fortemente dell’operato dell’ex Shakhtar, staremo a vedere nelle prossime gare.

Futuro Fonseca: vertice in programma con Pallotta?

La Roma ha bisogno di risultati, ed ha bisogno soprattutto di ricompattarsi dopo le ultime brutte prestazioni. Pallotta si è espresso su Fonseca, ma non è affatto da escludere un vertice tra i due. I giallorossi saranno adesso impegnati contro il Napoli, una sfida che sa di Europa, e che potrebbe tagliare un filo sottile per il futuro.

LEGGI ANCHE: Notizie Roma, vertice con Fonseca: si teme l’esonero