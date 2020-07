Calciomercato Napoli, si complica la pista Todibo

Il Napoli continua a portare avanti il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a quelli che potrebbero essere dei colpi importanti nel reparto difensivo. Rrhamani arriverà, ma la sensazione è che la squadra azzurra voglia puntare anche su Todibo, centrale francese di proprietà del Barcellona. Su di lui ci sono delle novità.

Ultime Napoli: anche il Fenerbache su Todibo

Una stagione con alti e bassi quella di Todibo, andato in presto allo Schalke, e che non sarà riscattato dal club tedesco per i 25 milioni di euro pattuiti. Ritorno al Barcellona quindi, dove con ogni probabilità non troverà spazio. Il Napoli vuole quindi approfittare della cosa, e magari provare a portarlo in Serie A. Una trattativa comunque non facile, anche perchè sul giocatore ci sono diverse club interessati: stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che anche il Fenerbache sia piombato sull’ex Tolosa. I rapporti con i blaugrana sono buoni, il Napoli può restare beffato.

Futuro Todibo: non solo il Napoli, altre italiane su di lui

Il Napoli è interessato a Todibo, ma non è di certo l’unica italiana ad averci fatto il pensierino. Il centrale francese è infatti stato accostato più volte anche a Milan e Juventus, e chissà che non possa nascere uno scontro di mercato tutto italiano. Intanto nella prossima settimana sono previste ulteriori novità.

