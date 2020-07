Il Napoli ha già iniziato a programmare per la prossima stagione e lo ha fatto piazzando il primo (terzo, in realtà) colpo di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Osimhen chiede qualche giorno: poi visite mediche

Dopo Amir Rrahmani e Andrea Petagna, il Napoli ha praticamente chiuso il prossimo colpo di mercato: sarà Victor Osimhen il grande nome per la prossima stagione. L’attaccante del Lille nei giorni scorsi ha visitato la città e ha incontrato la dirigenza e lo stesso Gennaro Gattuso. Si è convinto che Napoli sia la scelta migliore per il suo futuro e, secondo quanto si apprende da calciomercato.it, entro martedì ci sarà la risposta definitiva al club azzurro. L’attaccante nigeriano non era troppo convinto della Serie A a causa del delicatissimo problema del razzismo ma alla fine si è deciso ad accettare la proposta azzurra. O almeno è quello che spera il suo agente, al quale è arrivata un’offerta da 4 milioni annui per i prossimi 5 anni.

Giuntoli a colloquio con il Lille

Napoli e Osimhen non si incontreranno più, se non per svolgere le visite mediche una volta accettata la propostra azzurra. Visite mediche che potrebbero essere fissate per metà luglio. Il Napoli, intanto, cerca di risolvere anche gli ultimi dettagli con il Lille. I prossimi giorni saranno decisivi per la definizione dell’affare.

