Calciomercato Napoli, la decisione di De Laurentiis su Milik

Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato, e in questi ultimi giorni si sta discutendo tanto della situazione legata ad Arek Milik. L’attaccante polacco è stato uno dei giocatori più discussi dell’ultimo periodo, ed è stato spesso accostato a varie squadre, tra cui la Juventus.

Mercato Napoli: ADL sulla cessione di Milik

Il futuro di Milik è uno dei grandi misteri del mercato, e ad oggi non si sa ancora dove giocherà il polacco prossima stagione. Difficile una permanenza in azzurro, molto più facile invece una partenza. Si è parlato tanto di Juventus, ma stando a quanto riportato da Tuttosport, il patron De Laurentiis ha ribadito per l’ennesima volta la preferenza nel cedere il proprio attaccante all’estero. Niente Juve quindi? Forse no, anche perchè sull’ex Ajax continua ad esserci il pressing di Tottenham e Atletico Madrid.

Futuro Milik: Juventus favorita?

Sebbene De Laurentiis preferirebbe non vendere Milik alla Juventus, quella della Vecchia Signora è al momento una delle proposte più interessanti. Si parlerebbe di qualche contropartita, e alcune di queste sarebbero molto utili alla causa di Gattuso. Per il momento però è tutto in alto male, con una stagione ancora in corso, e la volontà del giocatore di pensarci tra un po di tempo. La sensazione è che ulteriori notizie si avranno soltanto tra qualche settimana.

