Calciomercato Juventus, ancora uno scambio col Barcellona

Juventus e Barcellona continuano a lavorare insieme: l’affare Arthur-Pjanic ha fatto tutti contenti, a cominciare dai rispettivi bilanci. Ecco perché si studia un nuovo clamoroso scambio.

Griezmann a Torino, Rabiot e Douglas Costa a Barcellona: le ultime

La notizia arriva dalla Spagna, riportata dal portale Don Balon, specializzato nelle vicende di mercato. Antoine Griezmann in questo momento è in rotta con il Barcellona e forse con lo stesso Messi (c’è chi gli consiglia di picchiarlo): Quique Setien fatica a trovargli una collocazione tattica e non ne fa mistero.

Ecco perché le Petit Diable sta cominciando a guardarsi intorno: su di lui c’è anche l’Inter, che però ha bussato alla porta dei catalani chiedendo il francese soltanto in prestito per un anno.

I dettagli del possibile affare

Diverso è il discorso che invece potrebbe mettere in piedi la Vecchia Signora coi catalani, mettendo sul piatto i cartellini di Rabiot e Douglas Costa. Quello del centrocampista in questo momento vale 40 milioni, mentre quello del brasiliano circa la metà. In tempi normali si sarebbe trattato di un’offerta insufficiente, ma vista la crisi determinata dal covid-19, il bisogno blaugrana di fare cassa, e la già citata difficoltà d’inserimento del francese negli schemi di Setien, è una sorta di miracolo di mercato non impossibile da realizzarsi.