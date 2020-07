Calciomercato Juventus, spunta l’idea dalla Roma

La Juventus è alla ricerca di un bomber: stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport, la prossima prima punta potrebbe arrivare dalla Roma…

Juventus, per l’attacco c’è anche Edin Dzeko

Non solo Milik o Jimenez, la Juve farà un tentativo anche per Edin Dzeko. L’input arriva da Maurizio Sarri, da sempre fan del calciatore e chiaramente potrebbe essere agevolata da quelli che sono gli ottimi rapporti tra Paratici e Fienga. Non è quindi impossibile, pur presentando pro e contro. A favore dell’ingaggio dell’attaccante c’è la sua grande esperienza, avendo disputato anche la Champions con Manchester City e Roma. Oltre a quelle che sono chiaramente le doti calcistiche che il mondo riconoscere.

Il suo prezzo poi, non è per nulla alto, a causa chiaramente dei fattori anagrafici. D’altro canto, non è esattamente un giocatore di primo pelo: classe 1986, non sarebbe esattamente in linea con i piani di rinnovamento del club. Ma un’eccezione si può fare. Tra gli elementi che depongono a suo sfavore c’è anche il suo ricco ingaggio: 7 milioni di euro all’anno sono una cifra che spaventa anche la Vecchia Signora, che ha lasciato partire Pjanic anche per il peso del suo ingaggio sulle casse societarie. Le due dirigenze ad ogni modo ci lavoreranno.

Le alternative per la Juve sono Milik e Jimenez

Altro punto a favore di Dzeko, è la semplicità della trattativa: cosa non si riscontra nell’affare Milik. De Laurentiis pretende 40 milioni cash, e non accetterà contropartite tecniche, nonostante il rischio di perderlo fra 2 anni a gratis. Il presidente azzurro spera in offerte dalla Premier League. A proposito, nel Wolverhampton c’è l’ultimo petalo della margherita di Paratici per l’attacco: stiamo parlando di Jimenez, alternativa affascinante, ma decisamente più costosa delle altre a livello di cartellino.