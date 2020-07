Calciomercato Juventus, si sblocca la trattativa Havertz?

La Juventus come sempre si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato, e nel corso di queste ultime settimane, la Vecchia Signora ha sondato il terreno anche per qualche giovane talento europeo. Nella lista obiettivi ci sarebbe anche Kai Havertz, talentuosissimo centrocampista del Bayer Leverkusen che sta facendo innamorare l’Europa.

Juventus-Havertz: una concorrente in meno

Havertz ha già dato grandissime dimostrazioni di forza, e nonostante la giovane età, è già considerato come uno dei migliori nel suo ruolo. I suoi numeri sono spaventosi, e anche con la Nazionale tedesca si è messo in luce facendosi ammirare da tutte le pretendenti. A proposito di concorrenza pare sia arrivata una notizia piuttosto positiva per la Juventus: stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare che il Bayern Monaco, grande favorita per il giocatore, si sia tirata fuori dalla trattativa. Il motivo? Un’affare troppo oneroso, con delle cifre per ora non sostenibili.

Havertz: troppe pretendenti da battere?

Il talento è sempre stato ricercato in maniera quasi ossessiva dalla Juventus, interessata ai diamanti grezzi e abile nel farli splendere al massimo. Havertz ha margini di miglioramento incredibili, ma portarlo a Torino è una vera e propria impresa. Sul giocatore tedesco infatti ci sarebbero ben altre 5 pretendenti, molte di queste agguerrite e considerate super potenze economiche.

