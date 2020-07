Calciomercato Juventus, sgarbo Sarri: vuole il centrocampista del Napoli

La Juventus lavora per la prossima stagione. Il club bianconero guarda in vista della sessione di mercato e tiene gli occhi fissi sulla Serie A. La Juve ha messo nel mirino motli calciatori per rivoluzionare il centrocampo e non segue solo Arkadiusz Milik del Napoli, ma anche un altro calciatore azzurro. Si tratta del brasiliano Allan che ormai è in uscita dal club dopo la rottura degli ultimi mesi.

Juventus, Allan finisce nel mirino di Paratici: lascerà Napoli

Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023, ma andrà via dopo i problemi nati negli ultimi anni. Prima l’offerta rifiutata da Aurelio De Laurentiis del PSG, con Allan che è andato a perderci un contratto faraonico. Poi il mancato rinnovo con adeguamento dell’ingaggio che ha fatto innervosire il calciatore che poi negli ultimi mesi è più volte andato allo scontro con la società e anche con il nuovo allenatore Rino Gattuso. Sul calciatore resta il forte interesse del PSG, ma anche di club inglesi come l’Everton di Ancelotti.

Allan alla Juventus? Sarri ci spera

Il calciatore è pronto a lasciare Napoli e gradirebbe molto volentieri la possibilità di un approdo alla Juventus, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Tra i tanti club c’è soprattutto la Juve che però dovrà prima raggiungere l’accordo economico con il presidente De Laurentiis, è valutato circa 50 milioni di euro.