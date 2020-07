Assolutamente scatenata l’Inter che ha già chiuso il colpo Hakimi per le corsie di centrocampo. I nerazzurri sono a lavoro per mettere su il prima possibile la rosa per la prossima stagione da affidare nelle mani di Antonio Conte. A centrocampo arriverà un rinforzo e l’Inter ha già individuato il calciatore, si tratta del classe 2000 Sandro Tonali. Battuta la concorrenza dei grandi club.

Inter: colpo Tonali

Salvo sorprese, Sandro Tonali approderà all’Inter la prossima sessione di mercato. Il Brescia è ad un passo dalla Serie B e il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021. Per questo la società potrebbe vendere anche a meno dei 50 milioni richiesti da Cellino il calciatore. Continuano le offerte dei nerazzurri al Brescia che però al momento non vuole velocizzare la trattativa con la speranza di creare una sorta di asta. Tonali però ha già detto sì all’Inter.

Tonali vuole solo l’Inter, telefonata tra i club

Il giovane talento italiano ha accettato il progetto Inter e Marotta è a lavoro per convincere il Brescia a cederlo. Continuano i contatti telefonici tra i due club per trovare l’intesa giusta riguardo l’offerta definitiva. La volontà del calciatore potrebbe essere determinate a campionato concluso per far si che l’Inter vada a risparmiare diversi milioni nella trattativa con il giocatore.