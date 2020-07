Calciomercato Inter, torna il sereno con l’attaccante

Dopo le ultime tormentate settimane, in molti avevano pensato che l’attaccante avrebbe presto salutato Milano: stando alle ultime dalla Pinetina invece, si va verso il rinnovo…

Inter, tutto chiarito con l’attaccante

Come si fa a far migliorare i propri giovani talenti senza farli giocare? Era la domanda che si sentiva sempre più spesso risuonare ad Appiano Gentile, accompagnata al nome di Seba Esposito. Secondo quanto riferisce invece fcinternews, le schermaglie e le scintille sul rinnovo del contratto fanno parte già del passato e tra l’Inter ed il giovane di Castellammare sta tornando il sereno. Da poco diventato 18enne, l’attaccante non ha mai preso in considerazione le offerte provenienti da altri club. Andrà via, certo, ma soltanto in prestito e per fare esperienza. Da qualche mese il calciatore si è affidato a Federico Pastorello: la trattativa con l’Inter per il rinnovo vede già in agenda un incontro fissato alla metà di luglio.

I dettagli del rinnovo di Esposito

Dopo la prima offerta da 450mila euro a stagione rifiutata a febbraio, l’Inter è arrivata a 750-800mila all’anno. Esposito invece, vorrebbe percepire almeno 1 milione più bonus alla stagione (il modello è il contratto di Pinamonti qualche tempo fa). A metà strada il possibile accordo che resta obiettivo acclarato di entrambe le parti in causa. Ecco perché non trovano conferma dissidi e polemiche circolate nelle ultime ore: la trattativa procede spedita e il prossimo summit potrebbe sancire la fumata bianca tanto attesa.