Calciomercato Inter, Conte ha scelto il primo colpo per l’attacco

Un mercato davvero infuocato quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta cercando e cercherà di rinforzarsi in più reparti. Ne sa qualcosa l’Inter, il quale vorrebbe andare ad infoltire il proprio attacco. Lautaro Martinez difficilmente resterà in nerazzurro, ed è per questo che Conte starebbe spingendo per un centravanti. Il suo preferito? Edin Dzeko.

Ultime Inter: Conte punta tutto su Dzeko

Dzeko piace parecchio all’Inter, e questo ormai non è più un mistero. L’attaccante bosniaco è stato accostato parecchio ai nerazzurri già qualche mese fa, e nel corso del tempo non si è per nulla placato l’interesse. Anzi, pare che Conte negli ultimi giorni sia ritornato a ribadire la sua preferenza: il giocatore della Roma è il preferito per l’attacco, soprattutto visto e considerato il suo enorme apporto per la squadra. Il tecnico nerazzurro vorrebbe puntare su di lui prossima stagione, sfruttando anche qualche dubbio sul futuro del bosniaco nella Capitale. Questa è la notizia riportata da Tuttosport.

Inter: Dzeko può arrivare, il motivo

L’Inter punterà su Dzeko, e stavolta la speranza di strapparlo alla Roma c’è eccome. Il motivo? Negli ultimi giorni sono riaffiorati parecchi dubbi sulla permanenza del bosniaco. Ecco che i nerazzurri potrebbero tentare l’assalto, tenendo però in considerazione l’alto ingaggio percepito dall’attaccante.

