Calciomercato Inter, con il Chelsea l’affare è doppio

Marotta è al lavoro: l’Inter va puntellata con alcuni acquisti ed in questo momento il Chelsea è un partner ideale per concludere più affari di mercato…

All’Inter piace sempre Emerson Palmieri

Ieri pomeriggio c’è stato anche un incontro con l’agente: Marotta sta facendo di tutto per comprare il terzino brasiliano (con passaporto italiano), verificando anche la fattibilità dal punto di vista fiscale (potrebbe portare delle agevolazioni). Come riferisce questa mattina Tuttosport, Antonio Conte è fiducioso di portare a termine un colpo che ritiene imprescindibile: la Beneamata cerca un profilo che possa essere titolare a sinistra, in alternanza con Young magari, visto che la fascia destra è a posto con Candreva e soprattutto l’arrivo di Hakimi. Addio a Moses, che a meno di colpi scena, saluterà i nerazzurri a stagione in corso, dopo la gara col Getafe.

L’Inter è scatenata: assalto ancora a Giroud

Olivier Giroud non è mai uscito davvero dai radar di Conte, secondo quanto riferisce Tuttosport. Si conoscono troppo bene, l’inserimento a Milano sarebbe molto rapido. Certo adesso c’è da pagare per il suo cartellino, ma il francese rischia di giocare anche meno l’anno prossimo alla corte di Lampard, visti gli arrivi di Timo Werner e Hakim Ziyech. Sarebbe l’alternativa perfetta a Lukaku.

Neanche con Dzeko si può parlare di file archiviato: il bosniaco è sempre nei pensieri di Conte, che lo vedrebbe bene anche in coppia con Lukaku. Ma su di lui si è aperta una clamorosa battaglia con la Juventus.