Calciomercato Inter, spunta il retroscena sul colpo Alaba

L’Inter prosegue il suo calciomercato, e lo fa con molta intensità avvicinandosi sempre di più a quella che sarà l’intensa prossima sessione. I nerazzurri hanno come obiettivo quello di rinforzarsi in più reparti, e soprattutto sulle fasce sono attese tante novità. Intanto nelle ultime ore è spuntato un retroscena molto interessante su David Alaba.

Mercato Inter: Alaba ha già incontrato i nerazzurri

Alaba è sicuramente uno dei migliori laterali (all’occorrenza anche centrale) in circolazione, e nel corso degli ultimi mesi sono spuntati fuori tanti dubbi sul suo futuro. Il rinnovo con il Bayern Monaco non è ancora arrivato, e i nerazzurri vorrebbero approfittare della sua futura scadenza. Sebbene la valutazione sia di 50 milioni, il club meneghino vorrebbe adottare la stessa strategia del colpo Eriksen, magari intavolando uno scambio con Perisic più un ricco conguaglio. Inoltre pare che il giocatore, pre-lockdown abbia già incontrato gli uomini di mercato nerazzurri. Sappiamo di come l’esterno croato abbia fatto bene con i bavaresi, il suo cartellino sul piatto può davvero influire tanto. Questa la notizia riportata da cm.it.

Alaba: anche la Juve interessata

L’Inter pensa seriamente ad Alaba, ma anche la Juventus potrebbe inserirsi di prepotenza nella corsa. I bianconeri hanno già dimostrato parecchio interesse nel corso del tempo, e un eventuale derby di mercato non è affatto da escludere. Per ora sono solo indiscrezioni, ma la sensazione è che da qui alle prossime settimane ci saranno altre novità.

