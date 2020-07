Calciomercato Inter, altro colpo folle per le corsie: Marotta beffa la Juventus

Calciomercato Inter, Alaba in pugno: l’indiscrezione di mercato lanciata da Ivan Reggiani

Notizia bomba che arriva, per quel che concerne il calciomercato italiano e tutto il mondo della Serie A. Sì, perché l’Inter avrebbe in pugno David Alaba, stando a quanto rivelato dall’intermediario Ivan Reggiani, che ne ha parlato direttamente ai microfoni di Calciomercato.it. Le sue parole sono chiare: “Per quel che ne so, il calciatore è in partenza e l’Inter penso abbia già concluso qualcosa di importante e concreto. Penso che i nerazzurri possano veramente inserirlo nella rosa della prossima stagione”.

Inter, sogno per i nerazzurri: Alaba dopo il colpo Hakimi, Suning pronto a rendere grandi i nerazzurri

Non si fermerà ad Hakimi, il patron Suning ha intenzione di fare grande l’Inter. Attraverso la gestione di Beppe Marotta e Piero Ausilio, il tecnico Antonio Conte potrebbe trovarsi in un sol colpo, due pezzi pregiati. Parliamo sicuramente del terzino marocchino, talento ormai ex Real Madrid e ufficialmente interista, ma anche di David Alaba. Il difensore austriaco è in uscita dal Bayer Monaco, con le luci accese di ogni riflettore su di lui. L’entourage del giocatore sarebbe dunque a lavoro con i nerazzurri per capire come sistemarlo, in Italia.