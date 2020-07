Serie A, Spadafora fissa la data per la riapertura degli stadi

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è soffermato assieme ai giornalisti presenti a margine di una visita al centro sportivo Kodokan, a Napoli, parlando del momento in cui sarà possibile per le persone tornare a vedere le partite allo stadio.

Quando si torna allo stadio? Parla Spadafora

“Bisogna ancora aspettare“, ha affermato Spadafora, “intanto sono convinto che la ripresa del campionato di calcio abbia fatto contenti molti italiani“. In effetti, dopo mesi di tira e molla, alla fine tutti si sono resi conto che bloccare il pallone sarebbe stato un incredibile autogol su più livelli. Ora però, le persone, vogliono tornare negli stadi. Visto che ormai anche le discoteche (il luogo con il distanziamento sociale più basso) hanno riaperto, ci si chiede perché no farlo anche con gli stadi, dove invece è possibile tenere anche una certa distanza tra le persone, magari riducendo la capienza.

Se ne riparlerà soltanto alla metà di luglio

“Il mondo del calcio“, prosegue il ministro, “riuscirà sicuramente ad assorbire i danni della pausa obbligata. Sicuramente la FIGC e la Lega sapranno dire con molta più precisione quali saranno le manovre messe in atto. Il mondo del calcio è molto importante, versa al fisco 1,4 miliardi di euro all’anno. Il ministero deve occuparsi in questo momento di tutte le realtà dello sport di base. Riapertura stadi? Bisogna aspettare la metà del mese di luglio per prendere una decisione“.