Notizie Roma, Pallotta è una furia: “Vergogna”

La sconfitta interna contro l’Udinese ha chiuso forse definitivamente il campionato dei giallorossi: dagli States giungono le parole del presidente, decisamente arrabbiato per quanto visto in campo.

L’attacco di Pallotta dopo Roma-Udinese

Altro che rincorsa Champions: in questo momento l’Atalanta, che ha battuto anche il Napoli, si trova a 12 lunghezze più su. E con 9 gare da disputare, è un vantaggio più che rassicurante. Si può dire quindi che la rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie per la prossima stagione, per la Roma sia finita qui. Ed è il momento dei processi. “Questa partita è stata vergognosa“, ha commentato Pallotta, in un virgolettato riferito dalla Gazzetta dello Sport.

Sotto accusa ci finiscono le seconde linee della Roma: i vari Carles Perez, Under, Perotti e Kalinic. Chi per un motivo, chi per un altro, sono apparsi decisamente sotto tono. Certo il mercato non aiuta, sopratuttto parlando del turco e dell’argentino, però la situazione non è accettabile. E sotto la lente d’ingrandimento ci finisce anche Fonseca, che quel turn-over massiccio l’ha applicato contro una squadra, come l’Udinese, che riteneva alla portata ed invece è uscita dall’Olimpico vincendo per 2-0.

La situazione a Roma è pesante

Non che fosse evitabile: gli impegni ravvicinati ed il caldo rendono obbligatorio cambiare tanto e spesso, ma non snaturando quelle che sono certezze accumulate con fatica. Il posto del tecnico non è a rischio, ma l’ambiente a Roma è caldo più che mai: gli striscioni e le proteste contro lo stesso Pallotta, invitato dai gruppi organizzati a vendere il club, sono all’ordine del giorno.