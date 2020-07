Roma-Udinese, termina con una vittoria della squadra friulana il match di Serie A. Le parole di Luca Gotti al termine del match. Vittoria a sorpresa della squadra ospite allo stadio Olimpico di Roma.

Roma-Udinese, le parole di Gotti

Queste le parole dell’allenatore dell’Udinese:

“Questa vittoria mancava da troppo tempo, era diventato un incubo per noi. Ci serviva la vittoria per rialzare la testa. Non è stato facile ritrovare la strada giusta quando le cose vanno male. La squadra mi è piaciuta in 11 contro 11 e sul gol dello 0-1. Non mi è piaciuta la squadra che dopo si è rilassata di più. De Paul non so se è il miglior De Paul oggi, ma è un grande giocatore. Già è pronto per le massime competizioni, lo dimostrano le prestazioni con l’Argentina. Per me De Paul ora gioco nel suo ruolo e sfrutta tutte le qualità. Sta avendo una grande bravura nella mentalità. Aumenta di livello ogni volta sempre di più. Sta avendo una continuità incredibile. Noi ci giochiamo tanto in queste ultime partite”.

