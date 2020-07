Roma, Fonseca: “Dzeko non ha giocato per un motivo semplice, parlerò alla squadra”

Roma-Udinese, termina con una vittoria della squadra friulana il match di Serie A. Le parole di Paulo Fonseca al termine del match. Sconfitta che pesa per la classifica della Roma che puntava alla Champions League per aiutare il bilancio. Vince l’Udinese a sorpresa all’Olimpico.

Roma-Udinese, le parole di Fonseca

Queste le parole dell’allenatore della Roma:

“Abbiamo tante partite da giocare in pochi giorni. Alcuni giocatori non erano nella migliore condizione per giocare questa partita, per questo abbiamo cambiato. Dopo il gol subito e l’espulsione è stato difficile, la squadra ha reagito ma non è stato per nulla facile. Stiamo costruendo qualcosa per il futuro alla Roma. Abbiamo costruito un’identità della squadra, ma è un momento molto difficile al momento. Stiamo rincorrendo gli obiettivi di stagione. Quando non vinciamo dobbiamo essere preparati. Domani siamo pronti a tornare a lavorare, parlerò ai miei giocatori. Le responsabilità sono le mie, ma dobbiamo lavorare tutti verso una direzione e provare a conquistare gli obiettivi stagionali lottando fino alla fine. Non ci sono scuse, chi gioca nella Roma deve essere forte e dobbiamo lottare fino alla fine, che sia un giocatore o un allenatore. Dobbiamo tutti essere ambiziosi. Abbiamo pochi giorni per poter recuperare le energie fisiche e mentali. Non possiamo pensare solo alla prossima partita. Dzeko era stanco, per questo non ha giocato. Ora testa alla partita con il Napoli, è molto importante per noi”.

