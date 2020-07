E’ cambiato totalmente il calcio post Coronavirus. Il calcio italiano ha subito un forte crollo a causa dell’emergenza da Covid 19. Niente più tifosi e stadi vuoti, orari di partite nuovi e partite praticamente tutti i giorni. Non è facile soprattutto ambientarsi per le squadre e i loro calciatori, che dovranno stare sotto stress fino ad agosto. Non aiuta la temperatura in Italia, con il forte caldo che aumenta sempre di più. Per questo la decisione di giocare con gli orari inediti per il nostro calcio: 17,15; 19,30 e 21,45. Intanto però ora il sistema italiano è pronto a tornare sui suoi passi.

Nuovi orari partite Serie A, c’è l’ok della Lega

Come già anticipato nelle ultime ore da Repubblica, gli orari delle nuove partite di Serie A hanno messo ancora più in ginocchio le tv che non stanno riscontrando risultati positivi. Per questo è già pronta la decisione per il cambio di orari. C’è già l’ok della Lega Serie A e si attende ormai solo quello dell’AIC. Possibile che si ritorni a giocare alle 21 per la partita serale, mentre anche gli altri orari cambieranno in qualcosa.

Orari partite Serie A, finalmente cambia tutto: in arrivo l’ok dell’AIC

Orari partite Serie A – La richiesta è arrivata direttamente da Sky, che ha già incassato l’ok della Lega e ora si attende l’AIC che dovrà confrontarsi con i calciatori. Accordo non del tutto scontato dato che Sky chiede di anticipare di 30 minuti ogni singolo orario di partita: dalle 17.15 alle 16.45, dalle 19.30 alle 19 e dalle 21.45 alle 21.15. I prossimi giorni saranno decisivi con i calciatori che però dovranno fare un sacrificio in più e continuare ad affrontare orari più caldi.