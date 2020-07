Notizie Torino, Longo carica il Toro contro la Juventus

Il tecnico del Torino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Juventus: partita sentitissima in città, divenuta vitale per gli uomini di Longo, impegnati nella lotta per non sopravvivere.

Le parole di Longo prima di Juventus-Torino

Si è detto molto dell’anima granata di Moreno Longo: nato a Grugliasco, ha vestito la maglia della squadra che allena adesso fin da bambino, come giocatore nelle giovanili del club. Ovvio che senta questa sfida in maniera speciale: “Queste sono quelle gare che si disputano sul filo del rasoio, anche a livello emotivo, serviranno testa e cuore, perché il secondo dovrà essere gestito dal primo. La lucidità dovrà esserci sempre, l’emozione non può prevalere“.

Il Torino si allena a orario partita: le ultime sulla formazione

Oggi la squadra si è allenato allo stesso orario della gara di domani (17:00): Zaza è recuperato, è in ballottaggio con Vederi. “L’atteggiamento migliore”, prosegue Longo, “è quello di essere squadra, di restare uniti, aiutandosi sempre, sacrificarsi l’uno per l’altro. Dobbiamo saper soffrire insieme, restare compatti sempre“. Molti sono i giocatori diffidati, ma il mister non si fa condizionare: “Penso a giocare con la migliore formazione, Zaza è diffidato, ma l’importante è che stia bene e sia a disposizione. Ansaldi? Sta meglio, vedremo se partirà dall’inizio o a gara in corso“.