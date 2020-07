Notizie Atalanta, frecciata alla Dea dal Corriere dello Sport

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, attraverso le pagine del suo giornale ha lanciato una stoccata all’Atalanta, rea di avere una forma fisica impareggiabile per gli altri.

Zazzaroni: “Voglio anche io quello che prende l’Atalanta all’intervallo”

Un commento piccante è quello che il direttore riserva all’Atalanta dopo che questa si è liberata anche del Napoli, così come fatto con la Lazio, ancora una volta con uno sprint nel secondo tempo. Sotto la lente d’ingrandimento la forma fisica straordinaria della squadra di Gasperini, questa la stilettata di Zazzaroni: “Voglio quello che Gasperini dà ai suoi all’intervallo, e non è il tè caldo di Caressa. Noccioline di Superpippo? Spinaci di Braccio di Ferro? Gli orobici sono impressionanti per facilità di corsa, velocità nel contropiede, precisione e cattiveria: esempi lampanti sono i secondi tempi con Sassuolo, Lazio, Udinese e Napoli. Dalla fine del lockdown per il calcio, in Serie A l’Atalanta ha conquistato 12 punti su 12 e segnato 12 volte, determinando il risultato finale sempre nella seconda frazione di gara“.

Il miracolo Atalanta, numeri alla mano

In realtà, basta aprire un qualsiasi report della Lega calcio per capire come la differenza l’Atalanta non la fa sul piano fisico, o almeno non soltanto. Prendiamo ad esempio la gara contro il Napoli.

Nella tabellin alto si vede come, sostanzialmente, gli uomini abbiano corso anche meno in totale rispetto agli azzurri (112,056 km >111,413 km) ed in media, siano andati anche più lenti (6.8 km/h > 6.7 km/h). Quello che fa la differenza è la distribuzione delle energie, il cui merito è sicuramente del preparatore ex Juventus Jens Bangsbo.