Lazio-Milan, la conferenza di Stefano Pioli: arriva l’annuncio su Ibrahimovic

Ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Milan, Stefano Pioli. L’allenatore, ex di turno, parla alla vigilia del match contro la Lazio di Simone Inzaghi. Sarà big match e ha parlato proprio di questo ai media: “Si parla troppo spesso di partite facili e meno facili e in Italia non esistono gare così. Alla fine contano i punti che fai, ogni partita contano i tre punti, bisogna giocare sempre con grandi convinzioni. Sarà un mini torneo di 9 partite, tutte le sfide conteranno”.

Occasione per le assenze della Lazio? “No, io sono sicuro che è talmente completa come organico la società biancoceleste, che ne verranno fuori comunque. Sicuramente ci sarà Correa, non cambierà il valore della squadra che affrontiamo. Molta attenzione perché sono pericolosi”.

Obiettivo per le prossime tre difficili sfide? “Il programma è fare bene domani sera, non possiamo pensare alle altre partite. Siamo solo concentrati sulla Lazio, io vedo che la classifica è corta sia avanti che dietro, bisogna rimanere molto concentrati. Cerchiamo le energie e facciamo bene domani sera”.

Su Ibrahimovic: “Non sa neanche lui quanti minuti ha le gambe, cresceranno giocando gara dopo gara. La condizione la trovi solo giocando, spero di aumentargli i tempi di impieghi”.

Su Leao e Paquetà: “C’è sempre un’occasione per tutti i giocatori del Milan e deve essere tale anche per Leao. L’attaccante ha delle belle qualità, vedremo un po’ che scelte fare. Su Lucas invece, così come le altre scelte che farò, saranno condizionate da diverse valutazioni che tocca fare”.