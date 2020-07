Inter, c’è l’infortunio: tegola per Conte, altra assenza con il Bologna

Inter, infortunio Moses: condizioni e tempi di recupero

Arrivano brutte notizie, ma non troppo, da casa Inter. C’è l’infortunio per Victor Moses, il nigeriano ha sostenuto gli esami strumentali, che hanno dato il proprio responso. L’esterno è stato impiegato da Antonio Conte nell’ultima sfida contro il Brescia, in cui ha ben figurato. A seguito del match però si è fermato, destando particolari apprensioni su di lui.

Inter, infortunio Moses: arriva il comunicato ufficiale del club nerazzurro

Stando a quanto annunciato in via ufficiale dal club nerazzurro, per l’esterno dell’Inter, Victor Moses, si tratterebbe di una semplice fatica muscolare. Una semplice noia dovuta allo sforzo ottenuto nell’ultima gara contro il Brescia. Questo è quanto recita la nota ufficiale, direttamente dal sito dell’Inter, sulle condizioni dello stesso giocatore: “Valutazioni cliniche e strumentali per Victor Moses questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra”. Dunque, Antonio Conte dovrà fare a meno dell’ex Chelsea per la prossima sfida contro il Bologna, ma poi salvo clamorosi colpi di scena, tornerà a sua disposizione già dalla sfida successiva. Ovviamente il tecnico pugliese deve anche conoscere le altre situazioni in casa propria. Ci sono da valutare le condizioni di ben tre centrocampisti: Brozovic, Vecino e Sensi.