Genoa, Criscito ancora infortunato: ecco le gare che salterà

Non si trova in un situazione facile il Genoa. Il club ligure è a soltanto 1 punto sopra l’ultima posizione per la zona retrocessione (18esimo posto) occupato dal Lecce con 25 punti. Il grifone si trova a 26 punti e mancano ancora 9 gare prima del termine del campionato. Non sarà facile e bisognerà lottare fino alla fine per il club di Preziosi che intanto dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, Domenico Criscito, difensore e capitano del Genoa, ha rimediato un infortunio e salterà alcune gare.

Genoa, infortunio Criscito

Il difensore italiano è finito ko contro il Parma nel match di Serie A e ha già dovuto saltare la partita con Brescia e Juventus. Non sarà l’unica però. Le condizioni di Mimmo Criscito saranno monitorate con l’andare avanti dei prossimi giorni. A rischio le prossime due partite che sono molto importanti per la classifica finale del Genoa.

Genoa, Criscito ko: tempi recupero e le gare che salterà

Continua il lavoro personalizzato per Criscito. Il capitano del Genoa rischia ancora di saltare partite decisive per l’obiettivo salvezza. Quasi sicuramente, infatti, Criscito salterà la prossima gara con l’Udinese del 5 luglio. Il recupero del calciatore potrebbe essere parziale in un match quasi proibitivo contro il Napoli. Una partita sentita per il calciatore di origini napoletane.