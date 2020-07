Calciomercato Roma: due campioni tornano in giallorosso

La Roma ha ieri praticamente detto addio al sogno Champions League. Vittoria dell’Atalanta e sconfitta dei giallorossi contro l’Udinese a sorpresa all’Olimpico, con la zona Champions che ora dista 12 punti a 9 giornate dalla fine. Intanto, il bilancio in rosso potrebbe ancora salire. Ora la società chiede alla squadra di arrivare il più lontano possibile nell’Europa League che inizierà ad agosto per dare poi una svolta al mercato. Due calciatori ormai sono tornati e stati aggregati in rosa.

Roma: due calciatori tornano nella capitale, sono Schick e Olsen

Si tratta di Robin Olsen e Patrik Schick. I due calciatori sono tornati nella capitale dopo i mancati accordi. Il portiere era legato ad un prestito con il Cagliari, scaduto il 30 giugno e con la Roma che ha deciso di farlo tornare in rosa dopo i vari problemi fisici di Pau Lopez. L’attaccante, invece, non è stato riscattato dal Lipsia, club a cui si era legato molto e sperava di restare. Ora i due potrebbero restare o diventare pedine di scambio per il futuro.

Roma, il futuro di Schick e Olsen

Troppi i problemi economici della Roma, che non potrà permettersi sia Olsen che Pau Lopez il prossimo anno, per questo uno dei due sarà sacrificato per un’offerta importante. Diverso il futuro di Patrik Schick. L’attaccante ceco vorrebbe tornare in Bundesliga con il Lipsia, che ci proverà e formulerà alla Roma una nuova offerta, ma più bassa rispetto i circa 30 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.