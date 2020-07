Calciomercato Roma, Cavani ad un passo: blitz per chiudere

Il calciomercato di Serie A continua ad andare avanti con grande intensità, e le principali squadre del nostro campionato si stanno impegnando per portare a termine quante più operazioni possibili. Ne sa qualcosa anche la Roma, la quale vorrebbe chiudere il più in fretta possibile per un attaccante. La squadra di Fonseca ha bisogno di far rifiatare Dzeko e non solo, ed ha bisogno di uno come Cavani.

Ultime Roma: Cavani sempre più vicino, notizie dall’Uruguay

La Roma sta spingendo parecchio per Cavani, senza dubbio uno dei giocatori più discussi di questo periodo. Il centravanti del PSG sarebbe un colpo molto importante, ma portarlo nella Capitale non è affatto facile. Occhio però alle ultime notizie che giungono dall’Uruguay, per le quali il Matador sarebbe sempre più vicino ai giallorossi: un vero e proprio blitz in Italia per gli intermediari del giocatore, intenzionati a chiudere la trattativa. In più l’affare, stando a quanto riportato dai giornali di Sport 890, potrebbe addirittura andare in porto tra martedì e mercoledì prossimo.

Cavani: la Roma anticipa tutti?

Cavani resta l’obiettivo principale per la Roma, la quale vorrebbe anticipare tutte le altre pretendenti. Un’impresa che pare stia riuscendo bene, viste e considerate le ultime indiscrezioni. A tal proposito resterebbe beffata l’Inter, altra squadra che era apparsa molto interessata all’attaccante ex Napoli.

