Il Napoli ha iniziato a programmare la prossima stagione. Il club azzurro è vicinissimo all’acquisto di Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille, che lascerà il club francese nella prossima sessione di mercato. Tanti club sulla giovane promessa, ma il Napoli sembra avanti a tutti. Il calciatore è stato in questi giorni proprio a Napoli per incontrare di persona Gattuso e De Laurentiis. Non è però l’unico obiettivo. Perché allo stesso tempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è spostato verso Roma, dove ha incontrato la società giallorossa per l’acquisto di Cengiz Under.

Napoli, si insiste per Under: la Roma continua a fare muro

Sembra già giunta al capolinea l’avventura nella capitale italiana per Cengiz Under. L’esterno d’attacco turco sarà uno dei vari sacrificati della Roma per ridurre al minimo il rosso in bilancio. La società chiede circa 30-25 milioni di euro per il suo acquisto. Intanto, il Napoli ha provato a formulare l’offerta giusta nelle ultime ore, ma i giallorossi hanno continuato a rifiutare. Giuntoli ha provato a proporre al club due calciatori da inserire nell’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: accordo per Under?

Napoli, l’offerta per Under: nuovi contatti nei prossimi giorni

E’ Under uno dei principali obiettivi del Napoli per la corsia di destra per sostituire José Callejon. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Napoli ha presentato con Giuntoli una delle prime offerte del Napoli. Il ds azzurro ha provato ad inserire contropartite tecniche nell’affare come Ounas e Ospina, entrambi però rifiutati dalla Roma che chiede soltanto soldi per il bilancio in rosso.