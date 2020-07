Calciomercato Milan, si complica il rinnovo di Donnarumma

Il Milan pensa alla prossima stagione, e pensa soprattutto a come blindare i propri gioielli in vista della sessione estiva. Tra i giocatori più richiesti c’è sicuramente Donnarumma, continuamente sondato dalle pretendenti, e per il quale non sarebbe stato ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo. Ora lo scenario potrebbe complicarsi ulteriormente.

Ultime Milan: tutto rinviato per trattare il rinnovo di Donnarumma

Il calciomercato del Milan dipenderà parecchio anche da quelle che saranno le operazioni in uscita, ed in particolare sulla permanenza di qualche giocatore. Non è un mistero di come Donnarumma sia considerato il fulcro della squadra rossonera, e altrettanto il gioiello più esposto a rischio partenza. Il rinnovo si sta complicando, anche perchè pare che la trattativa con Raiola sia stata nuovamente posticipata a settimana prossima. L’agente di Gigio non ha mai sopportato il prolungarsi dei tempi, ed è per questo che lo scenario potrebbe cambiare nuovamente, ed in negativo. Questa la notizia riportata da cm.com.

Donnarumma: la volontà per il futuro

Donnarumma vuole restare al Milan, e su questo ormai non ci sono più dubbi. Il giovane portiere si sente indispensabile per la squadra, e specie per il futuro ci sono grandi progetti per lui in maglia rossonera. La questione rinnovo continua a non sbloccarsi, la sensazione è che ulteriori novità si avranno soltanto nel corso della prossima settimana.

