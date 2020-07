Calciomercato Milan, offerta PSG per un gioiello

La prossima sessione di mercato sarà molto importante per il Milan, il quale con ogni probabilità cercherà di compiere una vera e propria rivoluzione. Non solo l’allenatore, ma anche e soprattutto i nuovi acquisti. Occhio però anche a blindare i vari gioielli, con parecchie big che in questi giorni stanno mettendo in pericolo il Diavolo. Uno dei più richiesti? Senza dubbio Bennacer.

Mercato Milan: il PSG ci prova per Bennacer, l’offerta

Non è di certo un mistero il forte interessamento del PSG per Bennacer, di gran lunga una delle poche note positive della stagione rossonera. Il centrocampista algerino si è subito imposto con grande fermezza nelle gerarchie di Pioli, e partita dopo partita è riuscito a guadagnarsi la stima di tutti, estimatrici comprese. La squadra parigina ci sta provando ormai da un po di tempo, e pare che nella giornata di oggi sia arrivata addirittura un’offerta vera e propria: 40 milioni di euro, così come riportato dalla testa algerina Competition.

Bennacer: tra avance e prezzo di mercato

Il futuro di Bennacer è tuttora un’incognita, e se da una parte c’è la sua ottima stagione al Milan, dall’altra parte ci sono le avance ormai sempre più concrete del PSG. Leonardo vorrebbe provare lo sgarbo agli ex, ma per farlo dovrà sborsare almeno 50 milioni di euro. Questo pare essere il prezzo che il Diavolo richiede per il suo centrocampista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Bennacer ha deciso: vuole il PSG. Spunta la confessione