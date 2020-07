Calciomercato Juventus, Milik ha deciso: al Napoli finirà una contropartita

Calciomercato Juventus, Milik ha detto ‘sì’ a Sarri: ecco chi finirà al Napoli

E’ sull’asse Torino-Napoli, che si infiamma il calciomercato. La Juventus potrebbe presto ottenere il nuovo acquisto, nel nome di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco avrebbe detto di ‘sì’ alla Juve di Maurizio Sarri, sbloccando una trattativa che rischiava di vedere una forte frenata. Le intenzioni del Napoli sono chiare, club che fa tutto alla luce del sole. L’arrivo di Victor Osimhen ha spiazzato anche gli addetti ai lavori e l’assenza di Cristiano Giuntoli a Bergamo, nella giornata di ieri, mette in chiaro quanto il ds sia in stretto contatto con l’entourage del nigeriano. Per tale motivo, Milik si vedrebbe così tagliato fuori, ma pronto a sostituire Gonzalo Higuain in bianconero.

Juventus, Milik in bianconero in cambio di una tra due contropartite: Bernardeschi e Pellegrini

Stando a quel che riportano i colleghi di Goal.com, Arkadiusz Milik avrebbe detto di ‘sì’ alla Juventus. Motivo per cui toccherà chiudere l’operazione con il Napoli, per realizzare il passaggio in bianconero. Nonostante le richieste cash, molto elevate da parte di Aurelio De Laurentiis, si potrebbe trovare la soluzione con la cessione a titolo definitivo di uno tra Federico Bernardeschi e Luca Pellegrini. Entrambi i calciatori interessano al Napoli, considerando le cessioni possibili di Ghoulam – che verrebbe dunque sostituito dal giovane italiano -, Callejon, Lozano e Younes.