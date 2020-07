Calciomercato Juventus, sta per arrivare la firma del bomber

La Juventus sta per ottenere il sì più gradito di tutti: con ogni probabilità sarè un affare che supererà i 50 milioni, ma i tifosi non chiedono altro.

La Juve sta per mettere il rinnovo di Dybala nero su bianco

E dire che l’anno scorso, si arrivò quasi allo scontro frontale. La Joya doveva essere uno dei sacrificati per dare l’assalto a Lukaku. L’argentino assieme al suo entourage invece si impuntò, ed il tempo gli ha dato ragione. A distanza di 12 mesi, è lui il simbolo della Juventus in questo momento, come e più di Ronaldo. Sarri l’ha revitalizzato ed al giorno d’oggi ha un rendimento mai visto prima, neanche quando si azzardavano paragoni con Messi. Ecco perché serve trovare un accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022.

I dettagli dell’accordo per la firma della Joya

Fino a questo momento, alla Continassa la priorità era chiudere il bilancio coi conti in ordine, missione compiuta anche grazie all’affare Arthur–Pjanic. Oggi invece il primo nome nei pensieri della dirigenza è Paulo Dybala. Perché se è vero come è vero che, ora che l’unico agente del calciatore è Jorge Antun, non dovrebbero esserci intoppi nella trattativa, è pur vero che nel mercato non si sa mai, e le offerte presto arriveranno. Dal canto suo, il calciatore vuole un riconoscimento economico di quanto mostrato in campo fino ad oggi. Vuole essere un top. E se lo stipendio di Ronaldo è inarrivabile (30 milioni di euro), quello di De Ligt (12 milioni) è una base di partenza su cui ragionare.

