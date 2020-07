Calciomercato Inter: decisione choc, l’argentino ha deciso di lasciare il club

Potrebbe arrivare una clamorosa decisione in vista del prossimo anno e del calciomercato. Arrivano conferme dalla Spagna secondo una possibile rottura tra Lionel Messi e il Barcellona. L’attaccante argentino che ha vestito la maglia dei catalani per 17 anni ora può davvero arrivare alla conclusione della sua avventura in blaugrana. Il contratto di Messi scade il prossimo anno e al momento non ci sono le basi per il rinnovo di contratto.

Messi vicino a lasciare il Barcellona, l’Inter da sempre su di lui

Tra Messi ed il Barcellona ci sono sempre stati i migliori club di mezzo. Su tutti Inter e Manchester City che negli ultimi mesi hanno provato a capire se ci fossero le basi per un accordo stile Cristiano Ronaldo-Juventus per il sei volte Pallone d’Oro. Il classe 1987 ha da poco compiuto 33 anni e ha un contratto con il Barcellona fino al 2021. Contratto che però potrebbe non essere rinnovato e permetterebbe alla leggende argentina di andare via a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona: Dugarry choc contro Messi

Messi resta al Barcellona. Niente da fare per City ed Inter

A rivelare la clamorosa notizia è il noto quotidiano spagnolo Cadena Ser. La decisione pare che sia arrivata direttamente dal calciatore, che sarebbe giunto alla conclusione di non rinnovare più con il Barcellona e andare via il prossimo anno per trovare una nuova avventura. L’Inter intanto resta alla porta e spera…