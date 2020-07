Calciomercato Inter, Lautaro Martinez è diventato un caso

Il bomber argentino ha avuto un calo evidente: Antonio Conte l’ha ripreso chiaramente in diretta nazionale durante Inter-Brescia e da Barcellona non arrivano notizie confortanti.

Inter, che fine ha fatto Lautaro?

Il bomber cinico, spietato, aggressivo, che ha fatto le fortune della Beneamata fino a febbraio, per adesso latita. La versione post-lockdown del Toro è solo una copia sbiadita dell’originale. Ha ritrovato il gol contro la Samp, c’ha messo il suo zampino nella reta di De Vrij contro il Parma, ma non può essere questo il suo rendimento. E pur ammettendo una flessione nella carriera di tutti i calciatori, un semplice periodo “no”, è innegabile come il calciomercato abbia un peso determinante nell’andamento del bomber. Ecco perché questa mattina Tuttosport parla di “caso Lautaro“. In allenamento si mostra come sempre concentrato, sempre puntuale, ma è in campo che si nota la differenza.

Perché l’affare col Barcellona non decolla?

Nell’era pre-covid 19, in Catalogna erano certi: in un modo o nell’altro, Lautaro sarebbe diventato blaugrana. Anche pagando i 111 milioni della clausola rescissoria. Adesso, come testimoniato anche dallo scambio Arthur-Pjanic, il Barça deve lavorare di fantasia, perché quei soldi semplicemente non ce li ha. Anzi, nelle casse della società c’è un buco di 200 milioni da coprire. E ora i due club attendono il 7 luglio, termine temporale di validità della clausola, con speranze diverse. I catalani sperano che a quel punto un’offerta di 60 milioni cash più contropartite possa bastare per avere l’attaccante, mentre i nerazzurri a quel punto alzeranno ancor di più la sua valutazione.