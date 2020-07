Calciomercato Inter: Marotta beffa la Juve, colpo dal Chelsea a centrocampo

L’Inter sta mettendo sul la squadra per la prossima stagione a suon di trattative. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno ufficializzato Achraf Hakimi, ma ovviamente non sarà l’unico acquisto. La società è già a lavoro per chiudere anche il prossimo, che pare possa arrivare dal Chelsea, con uno sgarbo alla Juventus che al momento è ancora leggermente più ferma rispetto i nerazzurri. E’ Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea, che è pronto a tornare in Italia.

Inter, assalto a Emerson Palmieri: Juve beffata

Sia Juventus che Inter sono sul terzino ex Roma, che vuole tornare a giocare in Serie A anche per guadagnarsi una maglia della Nazionale italiana per i prossimi Europei 2021. Emerson Palmieri lascerà sicuramente il Chelsea, il classe 1994 non è considerato da mister Frank Lampard uno dei titolari e ha anche già dato l’ok per la sua cessione per incassare. La valutazione che gli inglesi fanno del giocatore è di circa 30-40 milioni di euro. Sembrava la Juventus però il club in vantaggio su tutti, ma a quanto pare Marotta è vicino dal fare uno sgarbo alla sua ex squadra.

Emerson Palmieri-Inter, cambia tutto

Chiuso il colpo Hakimi a destra, ora l’Inter deve concentrarsi sulla corsia mancina. Biraghi tornerà alla Fiorentina e Dalbert a Milano per poi essere ceduto nuovamente probabilmente. Intanto, Conte ha già dato l’ok per Palmieri e la società è pronta a chiudere anche il secondo colpo. Si lavora sull’offerta con il Chelsea per tagliare fuori la Juve.