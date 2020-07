Calciomercato Fiorentina, De Rossi idea per la panchina

La stagione della Fiorentina è stata anche quest’anno parecchio altalenante, e il cambio di allenatore non si può dire abbia influito poco sull’andamento della squadra viola. Ora delle parti di Firenze si vocifera un esonero di Iachini, con un possibile nuovo tecnico che avrebbe del clamoroso: Daniele De Rossi.

Ultime Fiorentina: De Rossi la nuova idea per la panchina

L’arrivo di Iachini sulla panchina della Fiorentina sembrava aver svoltato la situazione precedentemente minata dal rendimento incostante di Montella. Ora però, a distanza di qualche mese, l’operato dell’allenatore potrebbe essere giudicato insufficiente per guadagnarsi una permanenza anche il prossimo anno. Ecco che le idee si fanno sempre di più, con un nome che ha stupito tutti, ovvero quello di Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma. Quest’ultimo infatti potrebbe diventare nuovo allenatore della Fiorentina, stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport.

De Rossi: la gavetta chiamata Fiorentina

Poco tempo fa De Rossi parlava di Roma, e parlava soprattutto di un suo possibile arrivo futuro sulla panchina giallorossa. Prima però con una gavetta importante, e che potrebbe avere a Firenze, piazza con tanta voglia di rinascita e riscatto. L’ipotesi non è affatto da escludere, e chissà se da qui a breve non potremmo avere altre novità in merito.

