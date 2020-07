Mario Balotelli è al termine della sua avventura con il Brescia. L’attaccante italiano è tornato in Serie A dopo molti anni all’estero per provare a riconquistare gli italiani e la maglia della Nazionale di Roberto Mancini che ha sempre stravisto per lui. Missione fallita però per il calciatore che non è mai riuscito a traghettare veramente il club lombardo verso gli obiettivi stagionali. La retrocessione del Brescia sembra ormai ad un passo e quando sarà matematica ci sarà la rescissione del contratto con Balotelli.

Balotelli lascia la Serie A, andrà nella squadra del cuore di Maradona

Che Mario Balotelli abbia sempre avuto bisogno di piazze calorose era scontato. L’attaccante però in estate a costo zero ha deciso di tornare in Italia nella sua Brescia, dove sin da piccolo è cresciuto. Non è andata bene però l’avventura del calciatore che ci teneva molto a fare cose importanti per la sua gente e in quella che considera la sua casa. Intanto, ora, potrebbe approdare ancora una volta a parametro zero ad uno dei club del cuore di Diego Armando Maradona.

Balotelli-Boca Juniors, arrivano conferme importanti

Come svelato dalla nota tv argentina TyC Sports, Mario Balotelli è davvero ad un passo dal trasferimento in Argentina. Il calciatore italiano, dopo De Rossi, potrebbe finire anche lui al Boca Juniors a costo zero, dato che nelle prossime settimane si libererà dal contratto che lo lega al Brescia. Trattativa già iniziata, sarà il calciatore a fare la scelta definitiva.