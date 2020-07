Calciomercato Barcellona, Allegri per la Champions? Il clamoroso scenario

Calciomercato Barcellona, Allegri è la soluzione: dalla Spagna rivelano l’idea dei blaugrana

Le notizie di calciomercato riguardano anche gli allenatori e le panchine ed è il caso di Massimiliano Allegri e il Barcellona. Sì, perché per il tecnico italiano sarebbe anche passato l’anno sabbatico. I 365 giorni senza allenare sono trascorsi, ma è chiaro a tutti che la stagione non è ancora volta al termine. Motivo per cui c’è da capire se l’ex Juventus sarà già pronto a luglio e agosto, oppure no. Ci si interrogano gli addetti ai lavori, per un semplice motivo: le società possono essere pronte ad esonerare un allenatore, per farne subentrare un altro. Ed è il caso che rischierebbe già di esistere al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan del futuro di Ralf Rangnick, una squadra di giovani campioni (FOCUS CM24)

Barcellona, Allegri in catalogna per risolvere i problemi a Bartomeu: l’idea è di prenderlo subito

Stando a quel che rivelano i colleghi di Don Balon, il primo nome per sostituire Quique Setien, porterebbe al tecnico toscano. Massimiliano Allegri in blaugrana per risolvere tutto il caos generato in questi ultimi mesi. Il Barcellona che non ingrana, Messi contro la società, la cessione di Arthur e il caso scoppiato con Griezmann. Insomma, il patron Bartomeu potrebbe prendere la decisione di esonerare Setien. Il contratto con la Juventus, di Massimiliano Allegri, è scaduto praticamente pochi giorni fa: il 30 giugno scorso. E’ per tale motivo che adesso lo stesso allenatore può essere libero di firmare con chi vuole e l’idea stuzzicherebbe la società catalana. Contratto offerto per guidare la squadra non appena ripartirà la Champions League 2020 e sondare delle basi importanti per quel che sarà il futuro del Barcellona.