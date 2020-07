Spal-Milan, Pioli: “Rangnick? Non sono una vittima sacrificale”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro gli uomini di Gigi Di Biagio.

Milan, le parole di Pioli dopo la gara contro la Spal

Terminata Spal-Milan, l’allenatore rossonero ha commentato l’esito della gara davanti ai broadcaster presenti. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Abbiamo concesso solo 3 tiri in porta, purtroppo siamo stati poco lucidi negli ultimi metri. L’abbiamo approcciata bene, ma ci vuole più attenzione, su entrambi i gol subiti. Grande orgoglio, ma dobbiamo fare meglio a livello tecnico: spesso non siamo stati precisi. Purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa, speriamo di dimostrare che siamo migliori del 7° posto. Non deve essere quello il nostro obiettivo, dobbiamo raggiungere il Napoli, la Roma. Avremo partite difficili ma anche stimolanti, adatte alle nostre caratteristiche. Rangnick? Sto lavorando con passione, con serietà, vedremo alla fine, ci sono troppe partite, a Milanello sto benissimo, le scelte si faranno alla fine. Paquetà? Ha fatto una buona partita, chiaro che ha le qualità per determinare molto di più, fino a quel momento devo lavorare ancora meglio, deve diventare in grado di decidere la classifiche”.