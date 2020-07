Spal-Milan, Di Biagio: “C’è delusione, ma il calcio è strano, ci crediamo”

Il tecnico della Spal Gigi Di Biagio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro gli uomini di Stefano Pioli.

Spal, le parole di Di Biagio dopo la gara contro il Milan

Terminata Spal-Milan, l’allenatore degli estensi ha commentato l’esito della gara davanti ai broadcaster presenti. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Vincere una partita del genere sarebbe stato importante, eravamo messi bene in campo, giocare per un’ora in inferiorità numerica non è semplice. Nello spogliatoio c’era delusione, è normale, la vittoria sembrava ormai raggiunta, ma siamo vivi, va bene così, sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, ce la giocheremo. La situazione è difficile, ma il calcio è strano e può succedere di tutto. Se Sergio non gioca è per altri motivi, non certo fisici, a volte voglio preservarlo, ma so che sta bene e può dare il suo contributo“.