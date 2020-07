Roma-Udinese 0-2: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Si conclude la 29a giornata di Serie A allo stadio Olimpico di Roma. Risultato a sorpresa nella capitale con l’Udinese che esce vincitrice e batte la Roma di Fonseca. Quasi mai pericolosa la squadra giallorossa che ha sofferto dell’uomo in meno per oltre 60 minuti di gioco a causa dell’espulsione di Diego Perotti. La gara è aperta da Lasagna nel primo tempo e chiusa da Nestorovski verso il finale. Rodrigo De Paul trascina i suoi alla vittoria.

Sintesi Roma-Udinese 0-2: highlights e gol

Roma Udinese 0-2. Partita che mette in ginocchio la Roma in vista della rincorsa alla Champions League. Vince l’Atalanta e perde la Roma, la classifica potrebbe essere già conclusa per le qualificate alla prossima Champions. Nel primo tempo subito in vantaggio gli ospiti con la rete in ripartenza di Lasagna, nel finale sempre con un contropiede chiude la partita Nestorovski. Decisivo Rodrigo De Paul che è stato autore di due assist, come Musso che sullo 0-1 ha salvato più volte i suoi dal pareggio della Roma.

Il tabellino della partita

ROMA (4-2-3-1): Mirante; B. Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Perez, Perotti, Ünder; Kalinic. Allenatore: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti.

Gol: 12′ Lasagna (U), 78′ Nestorovski (U).

Ammoniti: Zeelelaar (U), Okaka (U), Villar (R).

Espulsi: Perotti (R).